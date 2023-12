Il commovente saluto del padre di Giulia: addio amore mio

Milano, 5 dic. (askanews) - "La vita non è una questione di come sopravvivere nella tempesta ma di come danzare nella pioggia. Cara Giulia è giunto il momento di lasciarti andare: salutaci la mamma. Ti penso abbracciata a lei e alla speranza che strette insieme il vostro amore sia così forte da aiutare Elena, Davide e anche me, non solo a sopravvivere a questa tempesta di dolore che ci ha travolto ma anche ad imparare a danzare sotto la pioggia". Così Gino Cecchettin, il padre di Giulia, ha concluso il suo messaggio al termine del funerale della ragazza nella Basilica di Padova.

"Cara Giulia, grazie per questi 22 anni vissuti insieme e per l'immensa tenerezza che ci hai donato. Anche io ti amo tanto, e anche Elena e Davide ti adorano. Io non so pregare, ma so sperare: voglio sperare insieme a te, Elena, la mamma, insieme a tutti i presenti, che tutta questa pioggia di dolore fencondi il terreno delle nostre vite e voglio sperare che un giorno possa germogliare, che produca il suo frutto di amore, perdono e di pace. Addio Giulia amore mio".