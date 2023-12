Il cartonato di Schlein ad Atreju? "Così può farle tutte le domande"

Roma, 15 dic. (askanews) - Alcuni ragazzi allo stand di Gioventù nazionale, l'ala giovanile di Fdi, spiegano perché alla kermesse di Atreju a Roma ci sia un cartonato che ritrae la segretaria del Pd Elly Schlein in una posa sorridente. "Non è venuta, non ha accettato il nostro invito", replica uno di loro ad askanews. "Così può farle tutte le domande che vuole", aggiunge un altro. "Ci accontentiamo di Elon Musk quest'anno", ironizza un terzo, mentre sabato è atteso l'ad di Tesla e proprietario di X, l'ex Twitter. E sono in molti a fermarsi per un selfie con il cartonato della segretaria dem.