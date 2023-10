Il capo della diplomazia iraniana a Beirut: ogni possibilità immaginabile

Beirut, 13 ott. (askanews) - Gli Stati Uniti devono controllare Israele per evitare un'estensione regionale della guerra con Hamas, ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian in visita a Beirut, dove ha incontrato il suo omologo libanese Abdallah Bou Habib. Abdollahian ha aggiunto che "ogni possibilità è immaginabile" se i "crimini di guerra organizzati" non cesseranno con urgenza e ha aggiunto che uno degli obiettivi del suo viaggio è "salvaguardare la sicurezza del Libano".