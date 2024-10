Il cantautore olandese racconta il nuovo disco A little light in the dark

Milano, 21 ott. (askanews) - Il cantautore olandese di origini israeliane torna con il nuovo disco A little light in the dark: frutto di un lavoro di due anni e mezzo è un disco che parla in prima persona, con la voce propria di Dotan. Prodotto autonomamente, è un opera mossa dall'esigenza di ritrovare le proprie radici.

Ricerca delle origini ma con la voglia di indossare una nuova veste, se non addirittura di cambiare pelle ma senza cambiare la destinazione sul navigatore. Un percorso quasi folk, senza rinunciare all'elettronica che ha sempre contraddistinto la via maestra di Dotan. Più introspezione, più intimità: come aprire al mondo le porte del proprio confessionale.

Il 5 novembre Dotan sarà live al Locomotiv di Bologna, il 6 novembre a Largo Venue, Roma, entrambe sold out.