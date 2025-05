Il Bulldog Day fra prati, red carpet e percorsi a ostacoli

Milano, 5 mag. (askanews) - Un tappeto rosso da sfilata e diversi percorsi a ostacoli. Hanno sfidato il maltempo e sono arrivati da tutta Italia gli appassionati dei "bulli" per celebrare il Bulldog Day. L'appuntamento era al Parco 2 Giugno alla Porada per il 28° #BulldogDay del CABI - Club Amatori Bulldog Inglese che domenica, in occasione del grande raduno cinofilo benefico organizzato per sostenere le iniziative dell'associazione Ebri - English Bulldog Rescue Italia. Hanno partecipato oltre 250 bulldog inglesi provenienti dalla Lombardia, da tutta Italia e persino dalla Svizzera.