Il 35% degli italiani rivenderà i regali di Natale poco graditi

Milano, 16 dic. (askanews) - I regali sotto l'albero di Natale sono una gioia ma possono riservare anche qualche delusione. Spesso infatti non rispecchiano i gusti di chi li riceve rischiando così di rimanere inutilizzati. Per il 42% degli italiani, i regali meno apprezzati sono oggetti di decorazione come cornici e candele, seguiti da pigiama e calze (27%). Per questo sta diventando sempre più popolare il regifting, ovvero il riutilizzo di regali indesiderati per dare loro una nuova vita, offrendo la possibilità di fare felice qualcun altro. Secondo un'indagine condotta in collaborazione con mUp il 35% degli italiani li metterebbe in vendita su una piattaforma second-hand come Wallapop. Mentre, il 31% dei rispondenti li impacchetterebbe di nuovo e li regalerebbe a qualcun altro.

Per questo la piattaforma leader per il consumo sostenibile e responsabile tra le persone il 28 dicembre ha istituito da quest'anno il "Wallapop Re-Selling Day": la giornata perfetta per dare una seconda opportunità ai regali poco graditi che si riceveranno da parenti lontani o colleghi di lavoro per questo Natale, rivendendoli a chi potrebbe apprezzarli di più!

Donare una nuova opportunità a oggetti che non piacciono rappresenta una scelta sostenibile che aiuta a ridurre gli sprechi e massimizzarne il valore.