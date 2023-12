Il 2023 per immagini, da Matteo Messina Denaro alla guerra a Gaza

Roma, 28 dic. (askanews) - Il 2023 raccontato per immagini, con gli eventi più importanti, mese per mese, quelli che hanno fatto storia, come la cattura del boss Matteo Messina Denaro o la strage di Hamas del 7 ottobre che ha riacceso il conflitto in Medio Oriente con la controffensiva di Israele. Non solo tragedie, guerre e alluvioni (o morti, da Berlusconi e Napolitano a Michela Murgia); anche trionfi, come quello delle app di intelligenza artificiale o quello del primo film di Paola Cortellesi.