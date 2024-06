Iannantuoni (Crui): costruire un futuro più equo e sostenibile

Mantova, 29 giu. (askanews) - "Tutti dobbiamo fare la nostra parte proprio per stabilire attraverso la ricerca ovviamente scientifica quali siano gli strumenti migliori per trasferire alle imprese, alla società e ai cittadini, anche attraverso attività di terzo settore, l'idea di come costruire un futuro e come costruire la nostra vita in maniera più equa, più solidale e più sostenibile". Lo ha detto Giovanna Iannantuoni, rettrice dell'Università Milano-Biccocca e presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, intervistata da askanews alla giornata conclusiva del Seminario Estivo di Symbola al Teatro Bibiena di Mantova