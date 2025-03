IA, Santoriello (Cnpr): ruolo esperto contabile

Roma, 7 mar. - "L'Intelligenza Artificiale può offrire un supporto significativo sia in ambito lavorativo che in termini di efficienza, soprattutto considerando che le nuove generazioni, in particolare i nativi digitali, sono naturalmente predisposte all'uso delle tecnologie. Tuttavia, è fondamentale ricordare che l'IA deve essere vista come un valido strumento di supporto, senza mai sostituire il fattore umano e il valore aggiunto che i professionisti offrono alle imprese, sia pubbliche che private. La figura dell'esperto contabile continua ad avere un forte appeal tra i giovani e nel nuovo contesto lavorativo, grazie alle sue competenze trasversali e innovative, unite all'esperienza sul campo". Lo ha dichiarato Rosa Santoriello, consigliere d'amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, nel corso del suo intervento al Salone dello studente, nell'ambito del Forum "Da grande voglio fare l'esperto contabile", alla Stazione Marittima di Salerno. "Orientare i ragazzi verso una scelta professionale consapevole è fondamentale. Ogni azienda - ha sottolineato Giuseppe Esposito, delegato della Cnpr in Campania - ha bisogno di una 'guida' dal punto di vista fiscale e organizzativo, capace di contribuire al miglioramento e all'efficienza dell'attività". Secondo Anna Maria Belforte, coordinatrice del progetto orientamento per la Cnpr, "la formazione dei giovani è un fattore determinante. Le nuove tecnologie stanno trasformando il mondo del lavoro e, in questo contesto, scuola e università svolgono un ruolo fondamentale per formare le professionalità di cui le aziende hanno necessità. La chiave del successo risiede nella flessibilità, che non significa soltanto orientarsi verso professioni nuove ed emergenti, ma anche valorizzare figure in costante evoluzione. L'esperto contabile, per esempio, analizza e interpreta i dati economici e finanziari, svolgendo un ruolo essenziale di collegamento tra le imprese, i cittadini e l'amministrazione pubblica. In un'ottica futura, chi possiede le competenze per interpretare i dati sarà sempre più richiesto nel mercato del lavoro".