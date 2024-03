IA, Meloni: può e deve esistere una via italiana a suo sviluppo

Roma, 12 mar. (askanews) - "Il governo sta predisponendo un provvedimento di legge che ha come obiettivo di stabilire alcuni principi, determinare le regole complementari al regolamento europeo in via di approvazione e individuare le misure più efficaci per stimolare il nostro tessuto produttivo e inoltre stiamo lavorando per individuare l'organismo più idoneo a svolgere le funzioni di autorità competente sull'uso delle tecnologie legate all'intelligenza artificiale che è la più grande rivoluzione e la principale sfida che abbiamo davanti". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un video messaggio inviato, a sorpresa come hanno spiegato gli organizzatori, al convegno sull'intelligenza artificiale voluto dal sottosegretario Alessio Butti e organizzato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e da Agid.

"Noi siamo convinti che possa e debba esistere una via italiana all'intelligenza artificiale, al suo sviluppo e al suo governo, possiamo costruire questa strada attraverso un forte sostegno alla ricerca" ha sottolineato Meloni definendolo "un obiettivo ambizioso che ha bisogno di tutto il supporto del sistema Italia".