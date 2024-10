IA, Genovesi: capire come possa essere valore aggiunto, non virus

Roma, 26 ott. (askanews) - "È evidente che il mondo dell'audiovisivo debba fare i conti con un nuovo soggetto, che è quello dell'Intelligenza artificiale. ADE nasce come evento per un confronto a tutti i livelli, per cercare di capire come questo nuovo soggetto possa essere un elemento aggiuntivo e di valore, per il settore dell'audiovisivo, e non un virus. Quindi, il confronto tra professionisti nazionali e internazionali verte appunto su questa tematica". Lo ha detto Roberto Genovesi, direttore artistico di ADE 2024 (Apulia Digital Experience) e responsabile progetti speciali di Rai Com, a margine dell'evento in corso a Bari.