IA, esperto SEO: scelta vincente puntare su qualità e brand

Roma, 13 dic. (askanews) - "Nei giorni scorsi, Google ha lanciato Gemini, il suo modello di intelligenza artificiale più avanzato fino ad ora. Questo segna il 2024 come l'anno dominato dagli assistenti basati su intelligenza artificiale, sempre più integrati nei nostri dispositivi e software - in breve, nelle nostre vite. Dal punto di vista del marketing sui motori di ricerca e non solo, ciò implica la necessità di competere con un volume crescente di contenuti. La strategia vincente sarà focalizzarsi sulla qualità e, soprattutto, sulla costruzione di un brand consolidato. In questo le Aziende dovranno essere sempre più efficaci e capaci di affermarsi nella mente delle persone come punti di riferimento. Potrebbe essere strategico lasciare all'intelligenza artificiale il compito di produrre una sempre maggiore quantità di varianti di contenuto, adattando così il messaggio di valore per i vari media. Questo approccio, se seguito con determinazione incrementerà la visibilità e permetterà alle aziende di entrare in contatto con un numero sempre maggiore di potenziali clienti". Lo ha detto Roberto Serra, autorevole esperto SEO, ideatore del blog roberto-serra.com.