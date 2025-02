IA e marketing, nuova Unit dedicata per Advertage Communication

Milano, 17 feb. (askanews) - Advertage Communication, agenzia di comunicazione integrata, specializzata in branding, sviluppo corporate, web design, progettazione e produzione, ha annunciato la nascita di una Unità di intelligenza artificiale, che posiziona la IA come elemento centrale della propria strategia.

"Con l'introduzione della nuova Unit completamente dedicata all'intelligenza artificiale - ha detto Gianluigi Manzi, CEO di Advertage Communication - siamo in grado di offrire ai nostri clienti soluzioni di comunicazione più precise e mirate, migliorando significativamente l'efficacia delle nostre campagne. Ad esempio utilizzando algoritmi di machine learning per analizzare i dati dei clienti in tempo reale. Questo ci permette di adattare le strategie di marketing in modo dinamico e prevedere le tendenze del mercato con maggior accuratezza. Inoltre, grazie al IA, siamo in grado di identificare modi e tendenze e fornire insigth preziosi per personalizzare le strategie e le campagne pubblicitarie in modo ancora più preciso ed efficace".

Il team della IA Unit è composto da professionisti specializzati e continuamente formati nell'uso delle più recenti tecnologie di intelligenza artificiale. Strumenti all'avanguardia che uniti alle competenze dell'azienda possono potenziare le strategie di marketing e comunicazione.

"L'intelligenza artificiale - ha aggiunto Antonio Manzi, Founder e direttore creativo di Advertage Communication - non solo ci aiuta a gestire meglio i rapporti con i clienti, ma stimola anche la nostra creatività, permettendoci di esplorare idee e approcci innovativi. Nella nostra nuova unit, l'IA viene integrata in tutte le attività di Advertage communication, come la creazione di campagne pubblicitarie, la gestione di social media e la produzione di contenuti multimediali, personalizzati e coinvolgenti. Inoltre, gli strumenti di IA ci permettono di monitorare e analizzare le performance delle attività di marketing in real time, fornendo preziose indicazioni che guidano le nostre decisioni strategiche, facendo aumentare l'engagement delle conversioni".

Con 25 anni di esperienza, l'agenzia lavora per continuare a essere innovativa, cercando di anticipare le tendenze del settore.