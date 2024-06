I Viaggi del Cuore nella regione di Murcia in Spagna

Roma, 6 giu. (askanews) - I viaggi del cuore condotto da Davide Banzato, domenica 9 giugno alle 08.50 su Canale5 porterà i telespettatori in Spagna nella regione di Murcia, a sud-est del Paese, alla scoperta della storia, dell'arte, della cultura di questo territorio, ma soprattutto della sua grande tradizione di fede e spiritualità.

Il programma condotto da don Davide partirà dalla capitale Murcia scoprendo la sua imponente cattedrale, la patrona della città - la vergine della Fuensanta - e percorrendo insieme a un gruppo di pellegrini l'ultimo tratto di un cammino lungo circa 130 chilometri, il Cammino del Levante, collegato a quello di Santiago per raggiungere Caravaca de la Cruz e il Santuario della Vera Croce.

Durante la celebrazione dell'Anno Giubilare nel 2003, Papa Giovanni Paolo II ha concesso a Caravaca de la Cruz la dicitura di città giubilare, rendendola la quinta città al mondo a poter celebrare il Giubileo Perpetuo, ogni 7 anni. Nella puntata si scopriranno i tanti e diversi riti caratteristici di questa regione, come la Festa dei cavalli del vino e i riti della Settimana Santa nella città di Lorca. Altre tappe saranno la città di Cartagena - con testimonianze del suo passato romano - e il Santuario di Calasparra, che custodisce la statua della Vergine della Speranza, che protegge la popolazione e concede numerose grazie.

In questo viaggio ci saranno diversi esperti e guide dell'ente del Turismo spagnolo e - come sempre - la fondatrice dell'Associazione internazionale Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante, il direttore di Famiglia Cristiana, Don Stefano Stimamiglio, gli autori di Edizioni San Paolo per approfondimenti di attualità e per uno spazio sulle ultime uscite editoriali, la presenza di Missioni don Bosco per avere uno sguardo sul Mondo.

I Viaggi del Cuore è un format tv ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore di Me Production insieme alla produttrice per Mediaset R.T.I. Consuelo Bonifati. Autori Davide Banzato (nel ruolo anche di conduttore), e Martina Polimeni; regista Fulvio Bonucci. Nella sua durata di 50 minuti si propone di raggiungere tutti credenti e non, grazie ad un taglio culturale ed investendo mezzi consistenti per una qualità di immagini di alto livello. Gode del patrocinio della Santa Sede con il Dicastero per l'Evangelizzazione.