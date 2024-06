I Viaggi del Cuore in Cilento percorrendo il Cammino di San Nilo

Roma, 21 giu. (askanews) - I viaggi del cuore condotto da Davide Banzato, domenica 23 giugno alle 08.50 su Canale5 porterà i telespettatori in Campania per scoprire l'antico Cammino di san Nilo in Cilento. Le puntate andranno in onda anche nel canale internazionale Mediaset Italia.

Domenica prossima i viaggi del cuore vi portano in Campania, nel cilento, per un'immersione nella natura di questo territorio. In Cilento è possibile percorrere il meraviglioso cammino del santo bizantino San Nilo: si tratta di un itinerario di poco più di 100 km che attraversa 13 borghi della comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, immersi nel Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, un percorso che può aiutare a riflettere sul nostro rapporto con la natura e con gli altri esseri umani, esortando alla contemplazione. ll Cammino ricalca il viaggio che portò il giovane Nicola, nativo di Rossano Calabro, a vestire l'abito monastico e ricevere il nome di "Nilo" a San Nazario, attuale frazione del comune di San Mauro la Bruca, dove realizzò la sua vocazione. Il percorso in Cilento parte da Sapri e arriva a Palinuro, dove pellegrini e camminatori possono godersi il suo bellissimo mare. Nel Cammino di San Nilo un elemento centrale è l'acqua, infatti il percorso è intimamente legato alla presenza di fiumi, ruscelli, piccole cascate fino all'arrivo al mare.

Questo antico cammino nel Cilento immerge il pellegrino nelle bellezze naturali del territorio e ci fa riflettere sui temi importanti trattati da Papa Francesco nell'enciclica Laudato si'. Il Papa ci mette in guardia dal cambiamento climatico, dalla perdita di biodiversità, dall'inquinamento e dallo sfruttamento insostenibile delle risorse naturali. Il Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è l'unico che possa vantare quattro riconoscimenti Unesco: patrimonio dell'umanità, biosfera Mab, geosito e patrimonio immateriale per la Dieta mediterranea, e la scoperta di questo territorio sarà viaggio unico.

In ogni viaggio ci saranno la fondatrice dell'Associazione internazionale Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante, il direttore di Famiglia Cristiana, Don Stefano Stimamiglio e gli autori di Edizioni San Paolo per approfondimenti di attualità e per uno spazio sulle ultime uscite editoriali. Il tutto sempre con la presenza di Missioni don Bosco aiutandoci ad avere uno sguardo sul Mondo.

I Viaggi del Cuore è un format tv ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore di Me Production insieme alla produttrice per Mediaset R.T.I. Consuelo Bonifati. Autori Davide Banzato (nel ruolo anche di conduttore), e Martina Polimeni; regista Fulvio Bonucci. Nella sua durata di 50 minuti si propone di raggiungere tutti credenti e non, grazie ad un taglio culturale ed investendo mezzi consistenti per una qualità di immagini di alto livello. Gode del patrocinio della Santa Sede con il Dicastero per l'Evangelizzazione