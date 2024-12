I Subsonica parlano del dramma di migranti nel video "Nessuna Colpa"

Milano, 16 dic. (askanews) - I Subsonica continuano a supportare SOS MEDITERRANEE, organizzazione marittima e umanitaria con la quale hanno iniziato a collaborare durante lo scorso tour.

Oggi pubblicano il lyric video di "Nessuna Colpa", tratto dal loro ultimo album "Realtà Aumentata" (gennaio 2024), per porre l'attenzione sui temi condivisi con l'associazione, che è possibile sostenere tramite donazioni al link in descrizione del lyric video sul canale youtube ufficiale dei Subsonica.

Il video - a cura del collettivo torinese HIGH FILES, che già aveva ideato tutta la parte visual del tour nei palazzetti della band - amplifica, tramite immagini forti e significative, il messaggio profondo del testo: l'analisi della "colpa" dell'essere nati in angoli di mondo sbagliati, il racconto di guerre, carestie, persecuzioni, la speranza nella fuga alla ricerca di condizioni accettabili, l'odio a cui oggi sembriamo quasi essere abituati, mentre con indifferenza assistiamo a queste tragedie quotidiane.

"Durante il nostro ultimo tour lo abbiamo spesso ripetuto." Raccontano i Subsonica "In questo 2024 abbiamo assistito inermi ad una media di cinque morti o dispersi al giorno nel Mediterraneo centrale. Nel frattempo si sono moltiplicate le carriere e le fortune politiche di chi - utilizzando lo strumento retorico dell'invasione migratoria (o della sostituzione etnica) - ha dichiarato guerra ai salvataggi in mare. Attraverso cavilli burocratici, fermi amministrativi e altri accanimenti normativi che hanno reso sempre più difficile l'attività delle navi ONG. Quando copia incolliamo e ripetiamo frasi senza senso come "taxi del mare", noi uccidiamo un pezzo di intelligenza collettiva e ci rendiamo complici di morti strazianti. Quando diamo credito a iniziative politiche che rendono sempre più difficile salvare vite, non possiamo ritenere di non avere "nessuna colpa"."

Dal 2016, SOS MEDITERRANEE ha salvato oltre 40.000 persone nella rotta migratoria del Mediterraneo centrale, ma non basta. Sempre più spesso chi dovrebbe salvare vite sceglie di ignorare, o peggio ostacola, chi è impegnato nel soccorso.

"La nostra missione è salvare vite in mare e proteggere le persone" afferma Valeria Taurino, Direttrice Generale di SOS MEDITERRANEE Italia "Raccontare ciò che accade nel Mediterraneo è altrettanto cruciale, attraverso qualsiasi linguaggio, incluso quello della musica: accendere i riflettori su quello che accade nel Mediterraneo centrale, sulle vite umane perse ogni giorno anche a causa della complicità dell'Europa e dell'Italia è parte della nostra missione. Siamo orgogliosi e felici che una band storica come i Subsonica abbia voluto sposare proprio questo aspetto della nostra missione: dobbiamo scrivere, cantare, suonare il nostro dissenso a chi vuol rendere il Mediterraneo sempre più un luogo di morte anziché di vita, di scambio, di confronto, di cultura."