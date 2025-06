I siti pornografici in Francia bloccano la loro attività

Parigi, 3 giu. (askanews) - Scontro tra il diritto alla tutela della privacy e la difesa dei minori. Alcuni fra i principali siti pornografici sul web, fra i quali Aylo, la società madre di Youporn, Youporn stesso e Redtube hanno annunciato la cessazione dell'attività da mercoledì in Francia in segno di protesta contro la legge francese sulla verifica dell'età degli utenti. Al posto dei contenuti a luci rosse i navigatori del web troveranno l'immagine di una "Marianne", simbolo della Repubblica francese, con la scritta "La libertà non ha pulsanti di off". Aylo che conta 7 milioni di visitatori quotidiani definisce "irresponsabile, sproporzionata e inefficace" la legislazione. La Commissione europea aveva messo nel mirino le piattaforme on line perché non hanno fatto abbastanza per la verifica dell'età degli utenti.