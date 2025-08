I robot umanoidi si allenano a Pechino per i mondiali di calcio

Milano, 4 ago. (askanews) - Studenti provenienti da Cina e Portogallo allenano i robot umanoidi a giocare a calcio a Pechino in preparazione ai Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi. La competizione multisportiva si svolgerà dal 15 al 17 agosto. Gli umanoidi gareggeranno in calcio, atletica leggera e altre discipline.

"Abbiamo adottato un metodo che combina l'apprendimento per imitazione e l'apprendimento per rinforzo - spiega Luo, un ricercatore dell'università cinese Tsinghua - utilizziamo prima l'apprendimento per imitazione per dimostrare le azioni umane al robot, e poi lasciamo che il robot si eserciti migliaia, persino decine di migliaia di volte in un ambiente di simulazione. Questo gli permette di apprendere autonomamente l'essenza dei movimenti umani, consentendogli infine di palleggiare come un essere umano e tirare la palla come un essere umano."

"Penso che l'hardware per i robot umanoidi cinesi sia tra i più avanzati al mondo, sia in termini di sviluppo industriale che di progettazione - aggiunge l'universitario - Tuttavia, dobbiamo ancora recuperare terreno in alcune aree degli algoritmi di controllo, ad esempio per consentire ai robot di giocare a badminton o a ping-pong".

I giochi di Pechino sono una competizione sportiva che vede protagonisti robot umanoidi ma rappresenta anche un banco di prova per l'evoluzione dell'intelligenza artificiale e della robotica.