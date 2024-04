I Pinguini Tattici Nucleari avanzano a colpi di sold out e simpatia

Milano, 10 apr. (askanews) - Inarrestabili e straripanti nella loro unicità I Pinguini Tattici Nucleari, dopo un en plein di sold out per il tour indoor nei palazzetti, si preparano a cavalcare il 2025 con un nuovo tour negli stadi.

Nove le prime date annunciate per il tour del 2025 della band dei record.

"E' sempre bellissimo sapere che ci sono tante persone che hanno voglia di partecipare al nostro concerto in qualsiasi venue sia, è bellissimo sapere che ne stiamo riempiendo tantissimi. Ci sono alcune differenze logistiche e pratiche sull'esperienza, c'è lo spazio più intimo, quello del palasport, anche se ci sono tante migliaia di persone, e poi quella da rito collettivo nazional popolare che è lo stadio. A noi piacciono entrambe e facciamo piccoli cambiamenti al nostro piano d'azione per adeguarci di volta in volta".

Il 2023 è stato l'anno d'oro della band, sempre al vertice di tutte le classifiche e con oltre un milione di biglietti venduti in un solo anno, ma Riccardo, Elio, Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo mantengono un rapporto caldo e semplice con i fan di tutte le età. Questo il non segreto del loro successo:

"Non ci sono segreti per essere i Pinguini Tattici Nucleari, banalmente è l'essere aperti, non avere segreti e presentarci per quello che siamo, l'abbiamo sempre fatto fin dall'inizio, fin dai club e dalle cantine, portare questo modello in uno stadio non significa che debba cadere, anzi, abbiamo dimostrato che portare la genuinità anche in posti più grossi non distrugge la luce ma c'è ancora quella cosa che c'era all'inizio"

Dei Pinguini si è detto un po' di tutto, e in occasione del "Non perdiamoci mica di vista Fake News indoor tour - palasport 2024" chiariscono una cosa.

"La fake news più grande uscita sul nostro conto è quella sullo scioglimento, non ci siamo sciolti e siamo ancora qua".

Sei ragazzi bergamaschi, che restano con i piedi per terra anche se hanno conquistato le vette della musica.

"Star non si addice al nostro modo di vivere e di sentirci, viviamo la nostra vita esattamente come la vivevamo prima, solo un po' più felici perchè stiamo facendo un sacco di cose belle. Star-Bene!!