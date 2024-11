I nuovi sviluppi dell'AI con Zucchetti a OSA 360

Milano, 12 nov. (askanews) - Nella cornice del Superstudio Maxi di Milano, che fra l'8 e il 9 novembre ha ospitato la due giorni organizzata da OSA Community per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e degli imprenditori in generale, si è parlato tanto di innovazione e possibili sviluppi verso il futuro. Fra tutti, l'Intelligenza Artificiale, che per Chiara Zucchetti, Presidente di Zucchetti Group S.p.A, deve diventare parte integrante di ogni soluzione e prodotto dell'azienda: "In questo momento, il tema dell'Intelligenza Artificiale è centrale e stiamo cercando di portarlo in tutte le nostre soluzioni. Di questo si parla da poco, ma nella nostra azienda è già da parecchi anni che investiamo in questo, con un AI Factory dedicata. Questo perché è importante portare nuove funzionalità nei nostri prodotti. Non come un trend a se stante, ma per implementare le funzionalità dei nostri prodotti già esistenti".