I negramaro cantano un inno alla libertà con l'album Free love

Milano, 21 nov. (askanews) - Sempre vitali e travolgenti i negramaro sanno andare oltre il loro passato per proporsi con nuova linfa ma guardando sempre con rispetto alle origini. E' così che è nato "Free love" il loro nono album in studio.

"Ricomincia un nuovo capitolo, questo è un concept album che parla dell'assoluta libertà in tutto, cioè la libertà di amarsi e di amare assoluta, cioè quella sciolta da ogni legame, da qualsiasi vincolo, da qualsiasi confine che non può esserci".

Dodici tracce, otto collaborazioni: Aiello, Malika Ayane, Elisa, Niccolò Fabi, Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Jovanotti, JJ Julius Son sono gli ospiti presenti nel disco.

E in questo contenitore di libertà abbiamo avuto tantissime collaborazioni e nello spirito libero assoluto di questo disco abbiamo incontrato tanti musicisti e tanti amici in maniera naturale che sono finiti in questo album, che veramente per noi è un'altra propulsione verso il futuro. E' un ritorno al futuro, un back to the roots, ma guardando sempre al futuro e alla contemporaneità.

Un inno alle simmetrie sentimentali perfette.

"Questa è la nostra ossessione, credo, Free Love, per esempio, nella canzone si parla tanto di ossessioni, questa è una delle nostre ossessioni, questo equilibrio, questo stare in bilico, noi siamo la generazione in bilico, esattamente il perfetto equilibrio fra quello che può essere proprio un fossato e il cielo e credo che sia perfettamente simbolico di quello che anche siamo noi".

L'album è stato registrato a Berlino negli storici Hansa Studios, che hanno ospitato U2, David Bowie, Depeche Mode, Iggy Pop, REM, una scelta che ha dato una forte impronta all'album.

"Berlino è il free love, è proprio la città della libertà, siamo andati a rubarci proprio l'ultimo atto di speranza per l'umanità e la libertà. Cioè lì la libertà è stata conquistata distruggendo i muri, abbattendo i muri. E quindi era simbolico ma anche concreto, una città che ci ha dato tanto per free love".

Dopo gli stadi di quest'estate, nell'autunno 2025 faranno un tour nei palazzetti, ma intanto i negramaro saranno impegnati in un lungo in store tour, nato dell'esigenza di incontrare e confrontarsi in modo diretto con i loro fan.