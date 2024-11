I Me Contro Te tornano in sala per le feste, "Cattivissimi a Natale

Roma, 9 nov. (askanews) - I Me Contro Te tornano in sala a Natale; dal 12 dicembre arriva "Cattivissimi a Natale", di cui Luì e Sofì, i Me Contro Te, hanno rilasciato appena il trailer sul loro canale youtube ufficiale.

È la Vigilia di Natale e al Polo Nord, nella fabbrica di giocattoli di Babbo Natale iniziano i preparativi per la notte più magica dell'anno. Anche Luì e Sofì si stanno preparando a festeggiare ma un elfo dispettoso li ha presi di mira con continui scherzetti e sogna di rovinare il Natale a tutti i bambini buoni. Saranno proprio i cattivissimi Signor S., Perfidia e Velenia - la pestifera figlia di Perfidia - a dover aiutare Babbo Natale a salvare la situazione in questa divertentissima avventura al Polo Nord.

Il film, diretto da Claudio Norza, è distribuito da Warner Bros. Pictures, una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production (una società del gruppo Rainbow) e Me Contro Te. Da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia, "Cattivissimi a Natale" è scritto da Andrea Piana, Marianna Stefanucci, Luigi Calagna e Sofia Scalia.

Annunciate anche le proiezioni speciali del film dedicate a tutti i piccoli fan, alla presenza di Luì e Sofì che saluteranno il pubblico in sala. Le prevendite sono già attive. Il 7 dicembre a Molfetta (a partire dalle ore 10 fino alle 19 - UCI Cinemas Molfetta, l'8 a Napoli (dalle ore 11 fino alle 17 - The Space Cinema Napoli; il 9 dicembre a Roma (dalle ore 19) The Space Cinema Moderno, il 13 a Prato (dalle ore 16.30 fino alle 18.40) al Cinema Multiplex Omnia Center, il 14 a Brescia (dalle ore 10 fino alle 12.10) Multisala Oz e a Bergamo (dalle ore 15.30 fino alle 17.40) Uci Cinemas Orio al Serio e il 15 dicembre a Gallarate (10-12.10) Cinelandia Park Gallarate e Milano (15.30 fino alle 18.15) Uci Cinemas Bicocca.