I giovani e il trading online, un fenomeno in forte crescita

Roma, 17 mag. (askanews) - Sempre più giovani si avvicinano al mondo del risparmio e dell'investimento e per questo è fondamentale un'educazione finanziaria che fornisca gli strumenti per adottare decisioni economiche informate. Directa SIM ha partecipato allo Starting Finance Investment Meeting di Roma, il più grande evento per giovani dedicato al mondo economico e finanziario. La società, pioniera a livello mondiale in tema di trading e investimenti online, è da sempre attenta al mondo dei giovani e dell'educazione finanziaria come spiega il presidente Massimo Segre: "E' importante per tutti e ovviamente è importante anche per i giovani. sapere cosa fare in un mondo complicato come quello degli investimenti è fondamentale. D'altro canto io normalmente uso questa similitudine: in un momento di nebbia guidereste l'auto da voi o la fareste guidare da qualcun altro? Penso che tutti ci sentiremmo più confidenti se guidiamo noi. E' la stessa cosa, come si prende la patente per guidare l'automobile, così bisogna studiare un pochino per poter investire, ma ne vale la pena".

I nuovi mezzi di comunicazione, rappresentati dai social, hanno aperto nuovi scenari nel settore, come prosegue l'amministratore delegato di Directa Sim, Andrea Busi: "I social negli ultimi anni hanno accresciuto la loro importanza, la loro diffusione e quindi sono diventati forse il mezzo di comunicazione più importante e i riflessi sul mondo della finanza si sono avuti, si sono visti, tant'è che anche recentemente l'Autorità europea ha deciso di normare i contenuti e le possibili informazioni che si possono dare attraverso questo canale che è diventato appunto molto importante. Nel post Covid una grande platea si è avvicinata al mondo degli investimenti. Sono investitori 'fai da te' , sono investitori che rispetto al passato hanno un minor grado di specializzazione ma un orizzonte temporale più ampio e sono degli investitori che vogliono gestire il proprio patrimonio da se, senza contare più sul mondo delle banche. L'investimento online è in forte crescita perché si sta affermando in tutto il paese una consapevolezza e una voglia ad operare da soli. Dell'informarsi, della crescita della propria competenza e del gestire i propri risparmi in autonomia".

Directa è sempre più rivolta ai giovani, in linea con l'evoluzione tecnologica e la digitalizzazione per un approccio consapevole e informato al mondo del trading online. Le Universiadi del trading, hanno offerto agli studenti l'opportunità di avere un contatto concreto con i mercati finanziari e il trading online, in una gara competitiva, con le università di oltre 18 paesi partecipanti, e al termine della quale, ai vincitori sono stati riconosciuti premi e assegni di ricerca per poter proseguire nelle loro sperimentazioni.