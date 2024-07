I fan di Star Wars si scontrano con le spade laser come Jedi

Città del Messico, 9 lug. (askanews) - I fan di Star Wars si impegnano in battaglie con le spade laser a Città del Messico, un modo per combinare passione per la fantascienza ed l'esercizio fisico. "Mi sento un Jedi", dice Victor Aceves, uno studente di 24 anni che ama il "tocco fantastico" di questa disciplina, che gli ricorda la scherma, alla Jedi Knight Academy. Questa singolare accademia a cui sono iscritti una ventina di apprendisti Jedi, non è in una galassia lontana ma in un parco a sud di Città del Messico, si ritrovano la notte per brandire le spade laser come nella saga di "Star Wars".