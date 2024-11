I 40 anni delle tartarughe Ninja secondo il fumettista Jason Aaron

Milano, 25 nov. (askanews) - Le tartarughe Ninja compiono 40 anni. E continuano a piacere, di generazione in generazione, grazie alla capacità di abitare sempre il presente, come ha spiegato durante la Games Week & Cartoomics di Milano Jason Aaron, fumettista che per l'occasione ha presentato la nuova serie Teenage Mutant Ninja Turtles (disponibile anche con cover in versione variant firmata da Lee Bermejo) per Panini Comics.

"Sono rimaste rilevanti nel corso di 40 anni perché sono state reinventate costantemente, nei film, nei cartoni animati, nei giocattoli o dalle diverse versioni del fumetto. Questo mi piace - ha detto - Mi piace, come fan, vedere personaggi che possono cambiare e trasformarsi per adattarsi ai tempi e rimanere rilevanti e importanti per le persone".

La nuova uscita rende omaggio agli inizi dell'avventure del fumetto, con una nuova edizione delle storie a fumetti classiche.

"Richiama la grinta e la crudezza di quel libro originale. ma non per raccontare sempre la stessa storia, non per fare solo un'altra versione della stessa avventura di 40 anni fa. Questo libro rende omaggio a ciò, ma stiamo anche cercando di portarle in una direzione diversa. Penso che questo libro abbia un taglio un po' più cupo, pur continuando a far leva sul fatto che si tratta di tartarughe giganti parlanti che sono anche dei ninja e di quanto l'idea sia folle, fantasiosa e selvaggia".