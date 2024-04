Huggies DryNites con Fondazione Piatti per il progetto 'Splash!'

Milano, 8 apr. (askanews) - Una corsa per la solidarietà e per il benessere dei bambini con disabilità e autismo. Il contesto della Milano Marathon ha fatto da sfondo all'impegno congiunto di Kimberly-Clark con il marchio Huggies DryNites e Fondazione Renato Piatti, onlus che dal 1999 lavora al fianco di persone con disabilità e delle loro famiglie.

Adriana Amato, Corporate Fundraiser Fondazione Renato Piatti: "Abbiamo deciso di partecipare alla Milano Marathon per portare la nostra mission a conoscenza di tutti e soprattutto per raccogliere fondi per il progetto Splash che, in particolare, si pone l'obiettivo di garantire un anno di terapia in acqua a bambini con disabilità complesse ed autismo".

L'unione delle forze delle due realtà nel progetto 'Splash! La terapia in acqua per i bambini con disabilità'. Huggies DryNites, marchio leader in Italia per pannolini specifici per l'enuresi per bambini dai 3 ai 15 anni, donerà infatti un anno di terapia in acqua a 27 bambini con disabilità

Roberta Cova, Marketing Lead Italia Huggies DryNites, ha dichiarato: "Siamo felici di sostenere la Fondazione Renato Piatti con il nostro leader brand Huggies DryNites. Si tratta di un prodotto specifico per i bambini con enuresi dai 3 ai 15 anni. Questo ci permetterà di aiutare la Fondazione nella realizzazione del progetto 'Splash' che garantirà un anno di terapia in acqua a 27 bambini con autismo".

Da una parte quindi Fondazione Piatti, con il suo encomiabile lavoro sul tessuto sociale, dall'altra Huggies DryNites e Kimberly-Clark, con l'occhio vigile e pronto alle esigenze dei più bisognosi. Soprattutto dei bambini, da accompagnare e sostenere passo passo in ogni aspetto della loro crescita.