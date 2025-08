Milano, 5 ago. (askanews) - Il dipartimento fognario di Hong Kong tenta di pompare acqua da un parcheggio allagato a Tseung Kwan O dopo che le forti piogge hanno colpito la città. Le lezioni sono state sospese e i servizi ospedalieri interrotti dopo che le autorità hanno emesso l'allerta massima per la tempesta per la quarta volta in otto giorni.