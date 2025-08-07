Idee per Viaggiare: le Maldive destinazione sempre in crescita

Milano, 7 ago. (askanews) - Le Maldive sono una delle destinazioni più importanti sulla scena del turismo internazionale e sono molto amate in Italia. Tra le varie proposte dei tour operator c'è anche quella di Idee per Viaggiare, che ha scelto gli atolli maldiviani anche come uno dei tanti luoghi nel mondo per celebrare il proprio 30esimo anniversario. "È una destinazione che rappresenta sia per il prodotto Honeymoon, sia come viaggio leisure, viaggio di piacere, - ha detto ad askanews Danilo Curzi, CEO del tour operator - una casella per noi molto importante, in crescita continua".

Una crescita che è certamente legata all'ambiente delle Maldive, alla sua natura e all'impegno per conservarla, ma anche all'offerta turistica che viene proposta, come per esempio la collaborazione con i resort FourSeasons di Landaa Giraavaru e di Kuda Huraa. "Siamo qui alla Maldive come FourSeasons da 28 anni - ci ha detto Armando Kraenzlin, General Manager e Regional Vice President Fours Seasons Maldive - e la nostra visione, così come la nostra missione, è ancora quella originaria: vogliano essere uno dei migliori alberghi nelle isole e al tempo stesso vogliamo essere un posto autentico".

Autenticità che si persegue anche attraverso l'attenzione all'ambiente, alla biodiversità terrestre e marina, e che si combina con un'offerta turistica di alto profilo, che si è incontrata con la visione di Idee per Viaggiare. "Da una parte - ha aggiunto Curzi - c'è la disponibilità da parte loro per fare in modo, dal momento che ci hanno scelto tra i principali partner sul mercato italiano, di stuzzicarci con proposte sempre accattivanti dall'altra il nostro sapere a cogliere la qualità".

"Siamo partner - ha concluso Kraenzlin - ma siamo anche vicini sul piano umano e fa sempre piacere lavorare con loro".