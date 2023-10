"Holiday" in sala, thriller che porta nel gorgo dell'adolescenza

Roma (askanews) - E' in concorso alla Festa di Roma e nei cinema il 23, 24, 25 ottobre "Holiday", il film diretto da Edoardo Gabriellini, che è un thriller perfetto ma anche e un viaggio negli aspetti più bui e complessi dell'adolescenza. Protagonista è una ragazza, interpretata dalla bravissima esordiente Margherita Corradi, che dopo due anni di prigione per l'omicidio della madre e del suo amante viene riconosciuta innocente. Fuori l'attende l'amica del cuore ma anche la morbosità della cronaca, la violenza dei social network, quel mondo di adulti che non l'ha mai protetta. "Io credo che sia un gorgo senza uscita, erano quelle le intenzioni, tanto quanto le intenzioni, che mi auguro che arrivino, che alla fine di questo percorso il tuo giudizio morale per un attimo possa sospendersi, tanto è la vicinanza con Veronica".

Ripercorriamo le vicende di Veronica tra il presente, i suoi ricordi, il processo. La verità sfugge, si ricostruisce man mano, e allo stesso tempo affiorano le difficoltà a cui la ragazza ha dovuto far fronte nei suoi primi vent'anni. "I loro riferimenti adulti non accettano di essere adulti, quindi è un corto circuito per me pericolosissimo. Perché poi penso che quell'età di passaggio sia un archetipo raccontato tante volte, quello che credo che oggi sia più complicato, che ho raccontato, è l'esasperazione dei social e l'impossibilità di decodificare un mondo apparecchiato nello specifico dalla mia generazione".