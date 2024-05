High School Game, 150mila studenti si sfidano a colpi di quiz

Roma, 20 mag. (askanews) - 150mila studenti e 400 istituti superiori coinvolti in tutta Italia, 400 finalisti, 3 classi vincitrici: sono i numeri della 12a edizione di High School Game, il concorso didattico gratuito ideato da Planet Multimedia. La finale nazionale, condotta da Alessandro Greco e Federica Bertoni, si è tenuta a Civitavecchia, a bordo della nave "Cruise Roma" della Grimaldi Lines e ha coinvolto i 400 studenti che nei mesi scorsi si sono qualificati online attraverso la app gratuita sui vari temi del concorso, partecipando a sfide culturali e multimediali che, attraverso l'uso della gamification, promuovono e premiano la meritocrazia.

Nel corso della Finale Nazionale gli studenti hanno assistito alla proiezione del cortometraggio di Rai Cinema Channel "Big", che tratta il delicato tema della violenza sulle donne, seguito dalla presentazione di "RESPECTO", il nuovo progetto Planet Multimedia per le scuole che, attraverso l'utilizzo di cortometraggi e attività di gamification, mira a trasformare l'apprendimento in un'esperienza interattiva e coinvolgente. Il momento dedicato a Respecto ha visto anche l'intervento sul palco di Federica Lo Jacono per Rai Cinema Channel, media partner del progetto.

Dopo un breve riscaldamento e la verifica delle pulsantiere wireless, che permettono ai partecipanti di rispondere alle domande, è partita la sfida a quiz interattiva e multimediale dedicata a cinque delicate tematiche, ciascuna composta da quattro domande: Educazione Alimentare, Educazione Ambientale con l'intervento di Plastic Free, Sicurezza Stradale con l'intervento dell'Assistente Capo Coordinatore della Polizia Stradale di Milano Andrea Taverna, Violenza sulle Donne con la partecipazione della performer Cecilia Herrera, membro dell'associazione Sport&Smile, e Bullismo e Cyberbullismo con l'intervento del pugile Emiliano Marsili, anch'esso membro di Sport&Smile. Inoltre, gli interventi delle Università Vanvitelli con Roberto Marcone e LUMSA con Mirella Molinara, oltre a Logica Test rappresentata da Ilenia Basili.

Prima dei risultati finali, si è tenuta la cerimonia degli High School Game Awards, che premiano l'iniziativa più votata per l'impegno sociale e ambientale e che hanno visto in lizza per questa prima edizione: Sodai, Tenuta Gorghi Tondi, Stanartis, Unieuro, NakPack e Sagelio.

Al termine della cerimonia sono state proclamate le prime tre classi vincitrici. Al primo posto la 3E dell'istituto Vittorio Emanuele III di Patti, (Messina), al secondo posto la 4BL dell'istituto Maiorana di Roma e al terzo posto la 4A dell'istituto Righi di Taranto.

A consegnare i premi sono saliti sul palco: la dott.ssa Rita Macrì (Project Manager di Travel Game), il CEO di Planet Multimedia, Emanuele Gambino, e la Senior Executive di Grimaldi Lines, Luciana Michisanti. I tre istituti delle classi vincitrici hanno ricevuto l'ambito premio finale: un viaggio di 4 giorni a Barcellona con Grimaldi Lines. Inoltre, Corsi di formazione di guida sicura da Aci Vallelunga e gadget vari delle aziende partner. Alla prima classificata consegnato anche il prestigioso trofeo di High School Game.

Partner di questa XII edizione del Concorso sono la Grimaldi Lines (Main Partner), le Università Vanvitelli della Campania, LUMSA di Roma e LABA di Firenze (Educational Partner), Logica Test (Official Partner), Fondazione Univerde, Onlus Plastic Free, FARE X BENE e Polizia Stradale di Milano.