Heathrow torna operativo, ma i danni economici restano

Londra, 22 mar. (askanews) - L'aeroporto di Heathrow bloccato ieri da un incendio oggi è pienamente operativo secondo un portavoce dello scalo di Londra. Ma le ripercussioni si sentiranno a lungo soprattutto in termini di risarcimenti. Oltre 1.300 voli anche intercontinentali sono stati cancellati venerdì 21 marzo, con centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo costrette a cambiare programmi. British Airways sarà la compagnia più colpita, ma non l'unica, dal caos organizzativo.

Ci sono anche polemiche sulla vulnerabilità di Heathrow, uno degli hub più grandi di Europa che collega circa 80 paesi, completamente bloccato dal blackout per l'incendio a una sottostazione elettrica delle vicinanze.