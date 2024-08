Harris e Walz in campagna alla conquista della Georgia in maxi pullman

Atlanta, 29 ago. (askanews) - In attesa del dibattito di questa sera alla CNN, Kamala Harris e Tim Walz hanno lanciato un tour elettorale in Georgia con un gigantesco pullman che mostra i loro nomi. Lo Stato del Sud, per eccellenza uno Stato incerto, essenziale per l'elettorato nero, che a seconda delle elezioni oscilla fra maggioranza democratica e repubblicana, ora sembra conquistabile dal nuovo ticket democratico. La vicepresidente candidata alla Casa Bianca e il suo candidato vice, governatore del Minnesota, saranno impegnati insieme alla sede della CNN ad Atlanta nella prima intervista congiunta e per Harris la prima in assoluto da quando a fine luglio Joe Biden si è ritirato dalla corsa alla Casa Bianca.