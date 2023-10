Milano, 7 ott. (askanews) - Hanno sparato migliaia di razzi, ma sono entrati anche via terra, facendo esplodere le barriere erette da Israele, e hanno varcato la frontiera anche dal cielo con dei deltaplani. In un video diffuso da Hamas si mostra la preparazione, il sorvolo e l'atterraggio dei combattenti palestinesi. Un video montato con in sottofondo una musica emozionale.