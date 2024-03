Guterres (Onu): "Crescente consenso internazionale" su cessate fuoco

Roma, 25 mar. (askanews) - Il Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha sottolineato oggi "il crescente consenso internazionale nel dire a Israele che è necessario un cessate il fuoco" nella Striscia di Gaza.

Nella conferenza stampa tenuta ad Amman, in Giordania, Guterres ha rimarcato che "all'inizio, la nostra voce era relativamente sola, ma ora vediamo sempre più comunità internazionale riconoscere la stessa cosa". Il segretario generale ha poi aggiunto: "E c'è anche un crescente consenso nel dire chiaramente agli israeliani che qualsiasi invasione di terra a Rafah potrebbe significare un catastrofico disastro umanitario".

E inoltre: "Dobbiamo sforzarci di mantenere attivi i servizi unici forniti dall'UNRWA perché ciò mantiene viva la speranza. In un mondo sempre più buio, l'UNRWA è l'unico raggio di luce per milioni di persone e vedo questa speranza qui. Ora di più che mai, non dobbiamo togliere quella speranza."