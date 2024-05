Guterres: attacco massiccio su Rafah provocherebbe disastro umanitario

Nairobi, 10 mag. (askanews) - "Circa centomila palestinesi si stanno spostando verso nord da Rafah, mentre i partner umanitari non hanno più tende o depositi di cibo nel sud di Gaza. Un massiccio attacco di terra a Rafah porterebbe a un disastro umanitario di proporzioni epiche e staccherebbe la spina ai nostri sforzi per sostenere la popolazione mentre la carestia incombe. Il diritto umanitario internazionale è inequivocabile: i civili devono essere protetti". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres durante la sua visita a Nairobi, in Kenya, ennesimo appello al governo israeliano affinché eviti una nuova escalation del conflitto.