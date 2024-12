Guardiola dopo il ko a Liverpool: forse merito di essere licenziato

Milano, 2 dic. (askanews) - Pep Guardiola ha scherzato dicendo che forse dovrebbe essere licenziato dopo che il Manchester City ha perso la quinta partita consecutiva di Premier League, questa volta una sconfitta per 2-0 per mano del Liverpool ad Anfield. I tifosi del Liverpool hanno fischiato il tecnico del City, che sta vivendo la peggiore serie della sua carriera da allenatore, al fischio finale di domenica, ma Guardiola ha risposto alzando sei dita per ricordare a chi era sugli spalti i titoli di Premier League che ha vinto con il City.