Guardia di Finanza in 5 eventi sportivi per i 250 anni del Corpo

Roma, 3 apr. (askanews) - La Guardia di Finanza celebra i 250 anni di Fondazione del Corpo e partecipa a cinque manifestazioni sportive internazionali, dove gareggeranno atleti ed ex atleti delle Fiamme Gialle, ma anche militari che in comune hanno la passione per lo sport. Si è tenuta a Roma, presso il Centro Logistico della Guardia di Finanza, la conferenza stampa di presentazione degli eventi, presieduta dal Generale di Divisione Mariano La Malfa, Sottocapo di Stato Maggiore del Comando Generale.

Si parte con la Maratona di Milano, il 7 aprile, da piazza Duomo, con 150 Finanzieri che indosseranno una divisa realizzata ad hoc per l'evento con il logo commemorativo del 250esimo anniversario. Ma già dal 4 aprile sarà inaugurato il Villaggio Sportivo con un'area riservata alle Fiamme Gialle. Si prosegue, il 4 maggio, con il Giro d'Italia e Giro-E, da Torino, per arrivare il 26 maggio a Roma. Ed ancora le Mille Miglia, l'11 giugno, con partenza da Brescia. La Guardia di Finanza parteciperà con due vetture del passato: una Alfa Romeo 1900 Super del 1954 e una Fiat 1100 del 1958, appartenenti alla "raccolta veicoli storici" del Museo Storico del Corpo.

"Il messaggio che vogliamo lanciare - sottolinea il Generale di Brigata Luigi Macchia, Comandante Quartier Generale Guardia di Finanza - è quello di sottolineare che i valori dello sport quali impegno, sacrificio, dedizione, spirito di corpo si coniugano perfettamente con i valori della Guardia di Finanza. Ed è per questo che agli eventi sportivi che abbiamo scelto, proprio per promuovere le celebrazioni del 250esimo anniversario, saranno presenti tanto atleti delle Fiamme Gialle quanto normali militari del Corpo della Guardia di Finanza".

Il 'tour' sportivo delle Fiamme Gialle passa dal "Nastro Rosa Tour", il Giro d'Italia a Vela, il 16 giugno, da Genova, per concludersi a Venezia il 20 luglio e il 13 luglio con la Barcolana a Trieste, l'evento velico con più partecipanti al mondo.

Il tour sarà seguito anche dal track ribattezzato "Ve.I.CO.Lo." della Guardia di Finanza, lungo 16 metri, all'interno del quale sono state allestite quattro postazioni multimediali, dotate di visori di ultima generazione, per la realtà virtuale aumentata.

"Lo sport è uno dei punti di forza del del Corpo oltre a tutte le i vari comparti operativi - ribadisce il Generale di Brigata Antonio Appella, Comandante Centro Sportivo "Fiamme Gialle" -. È un binomio che ha origini lontane nel millenovecentoundici. Oggi i nostri gruppi sportivi sono uno dei pilastri su cui si fonda lo sport italiano. E sono un punto di riferimento sia a livello nazionale internazionale".

Le manifestazioni sportive saranno aperte dalla Banda musicale della Guardia di Finanza che, il primo settembre, darà il via anche al Gran Premio di Formula Uno a Monza. Per l'occasione, il logo del 250° Anniversario del Corpo, sarà posizionato sulle Ferrari che parteciperanno alla gara.