Grossi (Aiea): riavvio impianto Zaporizhzhia non è imminente

Zaporizhzhia (Ucraina), 6 mar. (askanews) - Il direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, ha messo in guardia la Russia da qualsiasi riavvio affrettato della centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dalle forze di Mosca nel sud dell'Ucraina. "Si tratta di una zona di combattimento militare. Una zona di combattimento attivo", sottolinea il capo dell'Aiea, ricordando che l'impianto è stato chiuso "per un lungo periodo" e che è quindi necessario effettuare un certo numero di valutazioni di sicurezza ".