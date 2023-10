Grande successo per il Global Day of Purpose di Elanco

Bologna, 6 ott. (askanews) - Un 5 ottobre speciale per i dipendenti di Elanco, protagonisti del Global Day of Purpose organizzato proprio dall'azienda fra le leader mondiali nella cura della salute animale. A loro, la possibilità di partecipare a diverse attività sul territorio nazionale, in collaborazione con onlus a beneficio di animali, persone e ambiente.

Così è avvenuto anche a Bologna, dove nella sede di Rise Against Hunger Italia, anche il General Manager di Elanco Italia, Mario Andreoli, si è rimboccato le maniche per contribuire all'impacchettamento di circa 9.000 pasti destinati all'Ucraina e circa 7.000 pasti per le famiglie italiane bisognose: "In tutto il Mondo, Elanco ha dedicato questa giornata di lavoro ad opere di volontariato. Ci siamo basati sui pilastri di avere persone, ambiente e animali più sani. A Bologna, ci siamo concentrati nel preparare generi alimentari destinati a chi lo necessita, invece a Firenze abbiamo aiutato Caritas e Banco Alimentare, infine, a Milano, abbiamo contribuito alla manutenzione ed alla pulizia di un parco cittadino, oltre ad un'importante donazione di alimenti complementari ad un grande canile della città".

Invito alla salute ed allo sport riservato anche agli stessi dipendenti Elanco con una sorta di sfida: più chilometri correranno nel mese di ottobre, maggiore sarà la donazione a favore del Banco Alimentare. Per la gioia della onlus Rise Against Hunger Italia, che si occupa di beneficenza diretta al sostegno delle popolazioni in stato di grave emergenza. Con l'obiettivo, come ricorda la Country Manager, Roberta Baldazzi, di porre fine a fame e povertà nel mondo: "Per noi questa è una giornata importante, è una gioia collaborare con Elanco per donare kit alimentari che diventano aiuto fondamentale per persone in stato di fragilità".

Per una sinergia positiva, in grado di dare un contributo non scontato a tantissime famiglie e cittadini.