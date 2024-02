Governo, Meloni: esecutivo durerà cinque anni, anche dieci

Cagliari, 21 feb. (askanews) - "L'opposizione e certi grandi giornaloni dicono che noi litighiamo, che adesso il governo cade, sta per cadere, poi si svegliano", "lo sanno anche loro che questo governo durerà 5 anni, anche dieci sì ma giorno per giorno", "possono dire quello che vogliono noi non stiamo insieme per costrizione, stiamo insieme da trent'anni per scelta". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al comizio a sostegno di Paolo Truzzu come candidato del centrodestra alla presidenza della regione Sardegna.

"Noi non veniamo qui in Sardegna a fare l'esperimento del campo largo. Cosa è? Io non penso che i cittadini della Sardegna meritino di essere utilizzati come cavie da laboratorio"