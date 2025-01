Governo israeliano approva accordo, cessate il fuoco al via domenica

Tel Aviv, 18 gen. (askanews) - Il governo israeliano ha approvato l'accordo con Hamas per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Il via libera, quello definito dopo l'ok del gabinetto di sicurezza, è arrivato al termine di una riunione durata oltre sette ore. Secondo i media israeliani, è stato approvato da 24 ministri, mentre 8 hanno votato contro.

L'accordo prevede da subito un cessate il fuoco di 42 giorni che comincerà domenica 19 gennaio alle 8.30 del mattino, ora di Gaza, le 7.30 in Italia. In questa prima fase verranno anche rilasciati 33 ostaggi israeliani in cambio di 100 detenuti palestinesi.