Governo, Conte: dopo 3 anni paese in gravi difficoltà e malcontento diffuso

Lamezia Terme, 22 mag. (askanews) - "Non solo qui a Lamezia ovunque lavoriamo per l'alternativa a queste forze di destra che sono al governo da ben 3 anni e stanno facendo precipitare il paese in condizioni di gravi difficoltà economica. Lo dicono dati oggettivi, certificati dall'Istat poi ogni tanto Meloni estrapola qualche dato e si vanta di successi che solo lei e la sua cerchia di amici e amichetti conosce ma tutti gli altri, gli italiani la pensano in modo diverso, c'è un malcontento diffuso". Così il leader M5s Giuseppe Conte, nel corso di un'iniziativa elettorale in Calabria.

"Non mi meravigliano i litigi della maggioranza, sono abilissimi a tenerli nascosti ma ora stanno deflagrando, in consiglio dei ministri la Lega e il vicepresidente del consiglio hanno votato contro gli altri perchè è una coalizione tenuta insieme dal potere, quando si tratta di posti di potere si infiamma e si divide - prosegue Conte - ma c'è un dato che supera tutto il resto: la loro conclamata incapacità, sono 3 anni di governo, tre leggi di bilancio e il disastro economico e sociale è sotto i nostri occhi. Se ne assumerà Meloni la responsabilità? Lei no ma gli italiani ne sono ben consapevoli".