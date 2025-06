Goretti (Namex): Se aumentano dati servono più edge data center

Roma, 4 giu. (askanews) - "Sull'IA vanno sviluppate soluzioni interne, al massimo europee. L'Italia può essere indipendente sull'intelligenza artificiale? Secondo me sì ma per farlo ci vuole una politica che sappia gestire. Sui dati c'è il Gdpr a tutelarci e dobbiamo farlo applicare sempre quando ci rapportiamo a soggetti che utilizzano i nostri dati. Dati che tra l'altro aumenteranno sempre più e devono essere sorretti da infrastrutture neutrali, cioè accessibili a più operatori. E se i dati aumentano abbiamo anche bisogno di più edge data center, in modo da essere più sostenibili e competitivi. Di tutto questo parleremo al Nam 2025 a Roma l'11 giugno". Lo ha detto Maurizio Goretti, Ceo del Consorzio Namex, a Largo Chigi, il format in onda su Urania Tv.