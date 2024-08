Google lancia i nuovi telefoni Pixel 9 con l'AI integrata

Mountain View, 14 ago. (askanews) - Google ha presentato i nuovi smartphone Pixel 9, con l'intelligenza artificiale integrata e funzionalità esclusive. È l'ultimo colpo nella corsa delle Big Tech per conquistare il mercato dell'AI, e il colosso di Mountain View così cerca di tenere il passo con i rivali, puntando a diventare leader del settore.

I Pixel rappresentano una piccola fetta del mercato globale degli smartphone dominato da Samsung e Apple, ma Google sostiene che la sua nuova linea è un'opportunità per rispondere a ciò che l'intelligenza artificiale può realmente fare per i clienti. Tante le novità introdotte: Fotocamere più potenti, maggior luminosità dello schermo, un sistema di Sos Satellitare e molto altro. Ma non c'è solo lo smartphone, Google ha annunciato anche l'arrivo di Pixel Watch 3 e degli auricolari Pixel Buds Pro 2, tutti con evolute funzioni di intelligenza artificiale.