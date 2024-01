Golden Globe 2024, delusione per Garrone, trionfa "Oppenheimer"

Roma, 8 gen. (askanews) - "Io capitano" di Matteo Garrone, candidato ai Golden Globe 2024 come miglior film non in lingua inglese, non ce l'ha fatta. Il premio in questa categoria è andato a "Anatomia di una caduta" della francese Justine Triet, che ha vonto anche come miglior sceneggiatura. Il film trionfatore di questa 81esima edizione è "Oppenheimer" di Christopher Nolan, incentrato sulla storia del padre della bomba atomica. Ha ricevuto il Golden Globe 2024 come "miglior film drammatico" e Christopher Nolan ha avuto il premio come il miglior regista. Riconoscimenti anche ai due attori di "Oppenheimer": Cillian Murphy ha avuto il Globo d'oro come miglior protagonista e Robert Downey Jr. quello come migliore non protagonista. Miglior protagonista femminile di un film drammatico è invece Lily Gladstone, interprete di "Killers of the Flower moon" di Martin Scorsese.

Sorpresa nella categoria "commedia o musical": "Barbie" è stato battuto da "Poor things" come miglior film e l'interprete del film di Yorgos Lanthimos Emma Stone ha vinto come migliore attrice. Migliore interprete maschile della categoria è Paul Giamatti per la commedia di Alexander Payne "The Holdovers". Il film di Greta Gerwig ha avuto solo riconoscimenti per miglior incasso e miglior canzone originale, di Billie Eilish.

Come previsto il Golden Globe per la miglior serie drammatica è andato a "Succession" e quello per la miglior serie comica a "The bear".