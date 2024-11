Gli Psicologi tornano insieme per raccontare la Generazione Z

Milano, 27 nov. (askanews) - Hanno scelto l'abbraccio del pubblico con piccoli showcase a Milano per il loro ritorno insieme. 'DIY' è il nuovo album degli Psicologi, il duo formato da Drast e Lil Kvneki.

"DIY è un invito a fare le cose che ti piacciono, a te, parlo con te che sei lì dentro, dentro il telefono, ad essere te perché quello che hai c'è solo tu e tutte quelle cose lì che sembrano mantra del cazzo, però in realtà sono grandi verità. Potrebbero servire".

Un disco autentico e sincero, l'evoluzione del loro percorso musicale, dopo due anni da solisti.

"La pausa ci serve per delle nostre questioni penso solamente musicali e nella ricerca del suono e tornando insieme penso che... L'abbiamo trovato, abbiamo trovato un suono e speriamo sia bello e a noi piace quindi lo stiamo spingendo se no non faremo queste interviste perché non ci va di promuovere cose che non ci piacciono".

Dall'amore, all'angoscia per il futuro, alla disillusione che spesso i loro coetanei vivono per colpa di ciò che sentono quotidianamente, come la necessità forzata di appartenere o rientrare in un trend del momento. 13 nuove tracce che parlano al cuore dei giovani e, in particolare, alla Generazione Z a cui appartengono, con una ricerca di sonorità più matura.

"Alla ricerca della nostra sonorità che è la più difficile di tutte da trovare perché insomma è derivativa, si inizia ispirandosi e si finisce provando a creare qualcosa di unico insomma l'obiettivo di tutte le persone che fanno musica secondo me quindi ci proviamo, siamo all'inizio della strada, magari ci fermeremo a metà spero di no".

Gli Psicologi saranno live in due date speciali nelle loro città d'origine nel 2025: venerdì 17 gennaio al Palapartenope di Napoli e sabato 18 gennaio al Palazzo dello Sport di Roma.