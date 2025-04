Gli Houthi rivendicano attacco contro base Israele nel deserto Negev

Sana'a, 26 apr. (askanews) - I ribelli Houthi dello Yemen hanno dichiarato di aver colpito la base aerea israeliana di Nevatim, nel deserto del Negev, con un missile balistico ipersonico. I ribelli sostenuti dall'Iran hanno ripetutamente lanciato missili e droni contro Israele dallo scoppio della guerra a Gaza nell'ottobre 2023, in quella che definiscono una dimostrazione di solidarietà con i palestinesi.

Yahya Saree, portavoce militare degli Houthi: "Le Forze Armate yemenite hanno condotto un'operazione militare contro la base aerea di Nevatim, nella regione del Negev, nella Palestina meridionale occupata, utilizzando un missile balistico ipersonico Palestine-2. Per grazia di Dio, il missile ha raggiunto con successo il suo obiettivo e i sistemi di intercettazione (di Israele) non sono riusciti a fermarlo".

"Le forze armate yemenite, con l'aiuto di Dio, continueranno a fronteggiare l'aggressione degli Stati Uniti e non cesseranno di sviluppare le proprie capacità militari in risposta agli sviluppi sul campo di battaglia, per rafforzare la resilienza a sostegno del popolo palestinese oppresso".