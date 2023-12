Gli attivisti per il clima protestano alla COP28 di Dubai

Dubai, 5 dic. (askanews) - Un gruppo di attivisti per il clima ha protestato davanti alla sede dove si tiene la COP28 di Dubai. "Dovrebbero smettere di far perdere tempo al mondo", grida Ubrei Joe, un attivista che partecipa alla manifestazione. Con striscioni e slogan i manifestanti chiedono ai leader di sviluppare l'uso delle energie rinnovabili, ma anche di finanziare il fondo "perdite e danni" per aiutare i paesi vulnerabili a far fronte agli impatti sempre più costosi e dannosi dei disastri climatici.