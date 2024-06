Gli arrivi di Macron, Biden, Re Carlo e Sunak all'80esimo dal D-Day

Roma, 6 giu. (askanews) - Cerimonia franco-americana al cimitero americano di Colleville-sur-Mer per celebrare l'80esimo anniversario dello sbarco delle forze alleate in Normandia. A dare il via alle celeberazioni, l'arrivo del presidente francese Emmanuel Macron e del presidente Usa Joe Biden, accompagnati dalle mogli, Brigitte Macron e Jill Biden.

Alla cerimonia a Ver-sur-Mer sono arrivati tra gli altri anche Re Carlo III con Camilla e il primo ministro britannico Rishi Sunak con sua moglie Akshata Murty.

La celebrazione più importante dell'80esimo anniversario è qualla a Omaha Beach, che riunirà 25 capi di Stato e di governo, compreso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.