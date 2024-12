Giving Tuesday: il 3 dicembre è la giornata del dono

Roma, 2 dic. (askanews) - Torna il Giving Tuesday, il martedì internazionale della solidarietà, la giornata del dono che si celebra il 3 dicembre dopo la "corsa pazza agli acquisti" del Black Friday e del Cyber Monday. In Italia le iniziative legate al Giving Tuesday sono promosse dalla Fondazione Filantropica AIFR - ETS per sensibilizzare l'opinione pubblica: dall'illuminazione di monumenti storici in rosso alla II edizione di StreamingTuesday: una maratona live su Twitch con oltre 30 content creator, fino a "Scuola di Generosità", un progetto educativo per gli studenti sull'impegno sociale.

Stando ai sondaggi, oltre il 54% degli italiani considera il dono essenziale per migliorare la società e il 42% dei millennial è pronto a donare regolarmente per cause sociali.

Nato a New York nel 2012 come risposta all'ondata di consumismo, il GivingTuesday ha rapidamente assunto una dimensione globale e oggi coinvolge oltre 100 paesi; l'edizione 2023 ha registrato negli Stati Uniti donazioni per 3,1 miliardi di dollari, in Italia per 760.000 euro da quasi 18mila sostenitori.

Sui social, ciascuno può contribuire a "rendere virale la generosità" condividendo la propria iniziativa e partecipazione alla Giornata con l'hashtag #GivingTuesday.

Tanti sono i modi per partecipare alle celebrazioni: si può condividere sui social la causa che più sta a cuore o fare una donazione a un'organizzazione non profit. Ogni gesto di generosità ha un impatto. Sul sito tante idee per unirti all'iniziativa: https://givingtuesday.it/come-partecipare-2024/